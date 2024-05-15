استعراض بالسيارات فى سيناء .. تحرك فورى من الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمنت قيام قائدى سيارات بالقيادة بسرعة كبيرة بالإضافة إلى قيامهم بعدة حركات إستعراضية من شأنها تعريض حياتهم والأخرين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها (5 سيارات) وقائديها (مقيمين بنطاق محافظتى "شمال سيناء – الإسماعيلية) .

كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه (مقيم بمحاقظة شمال سيناء) وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.