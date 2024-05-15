البيان الختاميّ لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في دورته العاديّة نصف السنويّة في الفترة من 14-15 مايو 2024 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، ومشاركة الآباء المطارنة ورؤساء الكنيسة الكاثوليكيّة في مصر ورؤساء اتحادات الرهبانيّات الكاثوليكيّة الرجاليّة والنسائيّة.

وشارك في الجلسة الافتتاحيّة رئيس الأساقفة نيكولا تيفنان السفير البابوي في مصر. بدأت الجلسات بكلمة صاحب الغبطة التي رفع فيها الصلاة إلى المسيح القائم من بين الأموات مهنئًا جميع المسيحيين بزمن الفصح المجيد.

وقد أشار إلى دعوة قداسة البابا فرنسيس لعيش سنة الصلاة 2024 استعدادًا للاحتفال بيوبيل 2025 تحت شعار "الرجاء لا يُخيِّب " (روم 5/5).

ناقش المجلس التقارير المقدّمة من اللجان الأسقفيّة: لجنة العدالة والسلام، لجنة مرشديّة السجون، لجنة المهاجرين، ولجنة التعليم المسيحيّ. كما استمع إلى التقارير المقدّمة من: معهد التربية الدينيّة وكليّة العلوم الدينيّة بالسكاكيني، وجمعية كاريتاس مصر، والمكتب الوطني للمنشآت البابويّة. وقد أشاد المجلس بالجهود المبذولة من قِبَل اللّجان والمؤسسات وقدّم لهم وافر الشكر والتقدير.

قد انتخب المجلس الأنبا بولا شفيق ممثلًا عنه لدى الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في مصر، كما استمع آباء المجلس لعرض لموضوع بعنوان "الإرشاد الأخلاقي في الكنيسة الكاثوليكيّة تجاه الذكاء الاصطناعي". وشدّد المجلس على ضرورة تفعيل الإرشاد الأخلاقي في العائلات والمؤسسات التربويّة وحيث تدعو الحاجة.

وختم الآباء اجتماعهم بالصلاة لكي يملأ الرب القلوب بالطمأنينة، والعقول بالسلام، وأن يُلهم المسؤولين وكل اصحاب الإرادة الصالحة نوره للعمل على نشر الوئام، ووضع نهاية للحروب والصراعات، في كافة البلدان، حول العالم، التي تعاني ويلات الحروب لينعم البشر بالأمان والطمأنينة والسلام.