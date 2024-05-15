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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

9 أسباب تجعلك تتناول "فلفل أخضر" كل يوم

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،فوائد الفلفل الأخضر.

٩ أسباب تجعلك تتاول فلفل اخضر كل يوم :

1: يحتوى الفلفل  الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:تناول الفلفل الأخضر يساعد على علاج فقر الدم وتنشيط الدورة الدموية ووقاية الجسم من الضعف والهذيان.

3:ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة العيون والرؤية وحمياتها من الضعف وذلك لاحتوائها على مضادات أكسده قويه.

4:ينصح المرأة الحامل بتناول الفلفل الأخضر دائما حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك.

5: الفلفل الأخضر  يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات ومنها "الغثيان والقئ والاسهال".

6:يعتبر الفلفل الأخضر  يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والمخ.

7: ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

8::يعزز صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف ويساعد على نموه وطوله ، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

9:تناول الفلفل الأخضر يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويقوى العضلات والمفاصل.
 

الفلفل الأخضر الفلفل الفيتامينات تعزيز صحة الجهاز الهضمي

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