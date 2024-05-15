خالد أبو بكر: أدوار مصر متعددة لوقف إطلاق النار بغزة

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن مصر تلعب أدوار متعددة، ودورها في الدرجة الأولى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاحتلال لن يستطيع اقناع أحد في العالم، بموقفه في ظل جرائمه المستمرة.

وأشار خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إلى أنه لأول مرة منذ مواجهة طابا القضائية والتحكيم لصالح، مصر ستقف مع جنوب إفريقيا في دعواها بالمحكمة الدولية في لاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وواصل:" هذا الموقف ربما يكون رد فعل تدريجي.. نحن أمام أول مواجهة قضائية مصرية ضد إسرائيلية بعد تحكيم طابا، وهناك أوراق لم تظهر بعد".

وذكر أنه يبدوا أن اللهجة المصرية تغيرت ضد إسرائيل وهناك تحذيرات إسرائيلة من تفاقم الأزمة مع مصر، وهناك تحذيرات من أن اقتحام رفح أمر لن ترضى عنه مصر، ويقولون بأنفسهم أن مصر قد تنسحب من جهود الواسطة في ظل ابتعاد الجميع،ة مشيرًا إلى أن المفاوض المصري يقوم بدور قوي وجبار.