عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جروبات الغش: امتحانات الإعدادية معانا وهنسربها الفجر .. والتعليم تحذّر

جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام

أعلن جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام ، عن عزمها على تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، للطلاب قبل توزيعها في اللجان .

وقال آحد جروبات الغش على تليجرام : امتحان بكرة معانا وهينزل هنا الساعة 3 الفجر .

كما قالت جروبات شاومينج عبر تليجرام: الوزارة بتطير القنوات علشان كدة هنزل الامتحانات على التطبيق السري .

وكتبت جروبات شاومينج على تليجرام : لم نترككم في الأيام الماضية فكيف نترككم في الأيام العجاف .. ذاكر انت وسيب الباقي علينا ومش هنقصر.

من جانبها .. حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات الغش التي تهدف فقط لإثارة البلبلة وتشتيت الطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مؤمنة بالكامل وتحت مسئولية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات ، ولن تملك جروبات الغش تسريبها قبل توزيعها في اللجان .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف .

و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الخميس 16 مايو 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، حيث يمتحن الطلاب غدا اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية حسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو :  الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية 2024 الشهادة الإعدادية امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

جروبات الغش: امتحانات الإعدادية معانا وهنسربها الفجر .. والتعليم تحذّر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هنية يعلق على انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

قرارات قمة البحرين.. وحدة عربية في دعم الحقوق الفلسطينية

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق إستوديو الأهرام لـ 26 يونيو

الكويت.. القبض على نائب سابق تجاوز في صلاحيات الأمير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أسباب تجعلك تتناول "فلفل أخضر" كل يوم

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

سعره صادم .. فستان يسرا بمهرجان كان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-