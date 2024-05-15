جروبات الغش: امتحانات الإعدادية معانا وهنسربها الفجر .. والتعليم تحذّر

أعلن جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام ، عن عزمها على تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، للطلاب قبل توزيعها في اللجان .

وقال آحد جروبات الغش على تليجرام : امتحان بكرة معانا وهينزل هنا الساعة 3 الفجر .

كما قالت جروبات شاومينج عبر تليجرام: الوزارة بتطير القنوات علشان كدة هنزل الامتحانات على التطبيق السري .

وكتبت جروبات شاومينج على تليجرام : لم نترككم في الأيام الماضية فكيف نترككم في الأيام العجاف .. ذاكر انت وسيب الباقي علينا ومش هنقصر.

من جانبها .. حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات الغش التي تهدف فقط لإثارة البلبلة وتشتيت الطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مؤمنة بالكامل وتحت مسئولية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات ، ولن تملك جروبات الغش تسريبها قبل توزيعها في اللجان .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف .

و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الخميس 16 مايو 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، حيث يمتحن الطلاب غدا اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية حسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

جروبات الغش على تليجرام

جروبات الغش على تليجرام

جروبات الغش على تليجرام