القومي للطفولة وللمرأة يستجيبان لبرنامج تفاصيل ويعلنان مساندتهما لـ أسماء في قضيتها

أعلنت الإعلامية نهال طايل، أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، استجاب لبرنامج تفاصيل، وأعلن مساندته لـ أسماء وطفلتها في قضيتها، والتي استغاثت من طليقها بعد حرمانه لها من ابنتها.

وقالت نهال طايل، خلال تقديمه برنامج “نهال طايل”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مجلسي القومي للمراة والأمومة والطفولة، ناشدا أسماء بسرع التوجه غدا للمقرات الرئيسية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت مقدمة برنامج “تفاصيل"، أنه لدي أمل بان الخلاف ينتهي، وأن تعود طفلة أسماء لها، وأن يتم تربية الطفلة بين والدها ووالدتها.

