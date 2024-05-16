استغاثة زوجة.. طلبت الطلاق بعد أول سنة بسبب اعتدائه عليا كتير

أكدت أسماء، والتي قدمت استغاثة من زوجها الذي يرفض اعطاء ابنتها لها، ورافض اعطاء حقوقها، أنه تعرفت عل زوجي في دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه ذهبت للإمارات من أجل العمل والدراسة.

وقالت أسماء، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه عند تقدم زوجي لخطبتي في البداية، حدث رفض من والدي ووالدتي، بسس أن زوجي كان يكبرني بـ 10 سنوات، وكان متزوج من قبل.

وتابع أسماء التي قدمت استغاثة من زوجها الذي يرفض اعطاء ابنتها لها، أنه طلبت الطلاق من أول سنة في الزواج، مؤكدة أنه طلبت الطلاق خاصة بعد ضربه لي أكثر من مرة واستخدامه العنف ضدي أكثر من مرة.