بحن للوكيشن.. لطفي لبيب يفجر مفاجأة عن اعتزاله التمثيل|فيديو

كشف الفنان لطفي لبيب، حقيقة اعتزاله الفن، بسبب إصابته بجلطة في المخ منذ عام 2017، والتي أثرت على يده وقدمه اليسرى.

وقال الفنان لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نهال طايل"، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أنا تقريبًا معتزل ومخلص الحكاية دي".

وأضاف: "ساعات بحن للوكيشن اروح أقعد في الكرفان بتاعي وبتوع الملابس والمكياج عالم تاني، وبعد العمر ده كله أتحرم منه بشكل مفاجئ".

وأوضح أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، دفعة عام 1970، وهذه الدفعة كانت تضم محمد صبحي، ونبيل الحلفاوي، والذين رحلوا هادي الجيار، ونادية فهمي، شعبان حسين، كوكبة من نجوم الفن.