تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

عندما كشفت شركة تسلا عن شاحنتها الكهربائية Cybertruck، أثارت الكثير من الاهتمام بفضل صلابتها وألواح هيكلها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ورغم ذلك، لم تكن هذه الصلابة كافية لحماية الشاحنة من حادث غير متوقع أسفر عن غوصها في خندق.

انتشرت صور للشاحنة المتضررة، التي ظهرت على منتدى Cybertruckowners، تُظهر تمزق ألواح الأبواب على جانب الركاب، وحتى الآن، لم تتضح الظروف التي أدت إلى الحادث.

توثق إحدى الصور الشاحنة المغطاة باللون الأسود وهي متوقفة في بركة صغيرة بجانب طريق سريع على منحدر، في مواجهة الاتجاه الخاطئ.

يظهر في الصورة رجلان يقفان بجانب الشاحنة المتضررة، مما يشير إلى عدم وجود إصابات خطيرة في الحادث.

يُعتبر عدم وقوع إصابات خطيرة نعمة، بالنظر إلى حجم الضرر الذي تعرضت له الشاحنة.

حيث تحطم الزجاج الأمامي وتضررت الواجهة الأمامية بشكل كبير، كما تم تجريد جانب الركاب من ألواح الهيكل بالكامل، من الرفارف الأمامية إلى الباب الخلفي، حيث يمكن رؤية بقايا الهيكل متدلية بشكل يشبه غطاء علبة السردين.

يشير منظر الباب الأمامي المشوه إلى أن الحادث كان عنيفًا، حيث أن الجزء السفلي منحني ومشوه بسبب قوة الاصطدام.

كما تظهر الوسائد الهوائية في الداخل مفرغة من الهواء وتتدلى بلا فتور.

بينما يمكن أن يتسبب هذا الحادث في أضرار جسيمة لأي مركبة، فإن طريقة تقشر هيكل Cybertruck قد تكون بسبب بنائها الفريد.

فبدلاً من أن تتجعد وتشوه مثل الألواح الهيكلية التقليدية، يبدو أن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ الصلبة في Cybertruck تمزقت بشكل كامل.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت ستظهر في مواقع مزادات الإنقاذ، وما إذا كان هناك من يجرؤ على محاولة إصلاحها.