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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء امتحان اللغة العربية بلجان الإعدادية بالقاهرة.. وتخصيص 20 دقيقة للإملاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأ الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية الترم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا بجميع لجان محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تخصص الـ 20 دقيقة الأخيرة من الزمن المخصص لـ امتحان اللغة العربية والخط للإملاء وفقا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (200119) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (1223) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان رسمي لها، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية الـ35 وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديرى عموم الإدارت التعليمية شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل جميع المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقد حذرت  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،  على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

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بدء امتحان اللغة العربية بلجان الإعدادية بالقاهرة.. وتخصيص 20 دقيقة للإملاء

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