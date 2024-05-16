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رئيس التحرير
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فاتن عبد المعبود: تصريحات سامح شكري بشأن الهدنة بغزة الأكثر تداولا

فاتن عبد المعبود
فاتن عبد المعبود

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الساعات القليلة الماضية، شهدت بعض الأخبار تصدرًا، كان من أهمها تصريحات وزير الخارجية سامح شكري عن الهدنة في غزة.

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لها الأولوية.. سامح شكري: أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية بالبحرين

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سامح شكري يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع بغزة

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية رد على ما يثار من شائعات، بشأن الامتناع عن تقديم المساعدات من الجانب المصري.

وكشفت أن وزير الخارجية قال إن إدخال المساعدات عبر معبر رفح في ظل وجود عمليات عسكرية في رفح أمر صعب للغاية، وأن مصر انضمت لـ جنوب أفريقيا للدفاع عن القضية أمام العدل الدولية.

وأشارت إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تصدرت، وذلك بعد تصريحاته بأن هناك 14 مليار دولار وصلت من صفقة رأس الحكمة، وأن هذا سيحدث حالة من الرواج في السوق المصري، وسينخفض سعر الدولار.

 

 

أدلى وزير الخارجية سامح شكري، بعدد من التصريحات الهامة، حول الدور المصري لوقف العدوان على قطاع غزة، خاصة بعد عقد القمة العربية في البحرية، وذلك خلال لقاء له عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

 

شكري: تحرك مصر نحو محكمة العدل الدولية يهدف لمنع الإبادة الجماعية بغزة
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن خطوة إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل تأتي متسقة مع المنظور القانوني لما يحدث في غزة والالتزامات القائمة في إطار معاهدة منع الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "يأتي ذلك في ضوء ما نشهده من قصف عشوائي أدى إلى أضرار بالغة بالمدنيين في غزة، وكان من الضروري أن ندعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من المنظور القانوني ومنظور احترام المعاهدة وضرورة المساءلة عما يتم من مخالفات للقانون الدولي الإنساني".

 

وتابع: "ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية في هذا الأمر وقيمة محكمة العدل الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن يجعل اختصاصها واضحا، ولابد من التعامل مع هذه القضية بشكل يؤدي إلى وضع المسؤولية على مرتكبيها".

 

 

شكري: نرفض محاولات لي الحقائق من جانب إسرائيل وإلقاء المسئولية على الآخرين


قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ترفض رفضا تاما محاولات لي الحقائق من جانب إسرائيل وإلقاء المسؤولية على الآخرين، مؤكدا أن مصر منذ بداية الأزمة ومعبر رفح مفتوح بشكل دائم وتسعى بكل الوسائل وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بتوفير المساعدات وإن كانت غالبيتها كان مصدرها المجتمع المدني المصري والحكومة المصرية التي بلغت نحو 65%.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "التنسيق الذي تم ومستودعات المساعدات في العريش وتوفير الشاحنات لدخول قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من السلطات المصرية، ولكن الإجراءات المطولة والمتعمدة من إسرائيل في إطار التحقق من المساعدات وطبيعتها وأحيانا يستغرقون أوقاتا طويلة للحد من عدد الشاحنات التي تستطيع أن تعبر من معبر رفح".

وتابع: "هناك 5 معابر إسرائيلية وإن كان هناك اهتمام بالوضع الإنساني فتستطيع دولة الاحتلال وهذه مسؤوليتها، أن توفر هذه المساعدات من مواردها ومخازنها بما يطمئنها وتعفي الوضع الإنساني من استمرار تفاقمه، ولابد أن يكون واضحا أن مصر تعمل بكل جهد لإدخال أكبر عدد من المساعدات وهناك إشادة بما اضطلعت به مصر من جهد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في النطاق الإنساني، وأي ادعاء آخر ليس له أساس من الصحة".

 

لها الأولوية.. سامح شكري: أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية بالبحرين


قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية في المنامة ولها الأولوية.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "دعم وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية يتم تناولها في الإطار المعتاد وفي إطار القرارات التي ستصدر عن القمة، سواء فيما يتعلق بأهمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية والتزام الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي، وضرورة الحفاظ على القدس، والعمل على الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية المسيحية".

وتابع: "كذلك ستناقش القضايا الأخرى ذات الاهتمام في منطقة تموج بالأزمات سواء الأزمة في السودان وليبيا والوضع في سوريا، وكلها قضايا تهم القادة العرب وستكون محل تداول فيما بينهم، واعتماد القرارات التي تتناول هذه القضايا".

 

شكري: مصر لا تحيد عن مبادئها وهي متسقة مع مصلحة شعبها


قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لا تحيد عن مبادئها وهي مبادئ متسقة وتخدم مصلحة الشعب المصري وتعفيه من الأضرار الناتجة عن التجاذبات والاستقطاب والإنجرار إلى مواضع الأزمات.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "هي السياسة التي تنتهجها مصر وتستمر عليها وأثبتت نجاحا في الماضي وحماية الشعب المصري من كثير من التداعيات التي ترتبت على الأوضاع المضطربة في المنطقة".

 

وأكد: "من نتائج أزمة غزة توسيع رقعة الصراع وهو أمر حذرت منه مصر من البداية ونتج عنه توسعا، وكذلك التراشق القائم بين حزب الله وإسرائيل في شمال إسرائيل وكذلك التراشق العسكري بين إيران وإسرائيل، واستمرار استهداف إسرائيل للأراضي السورية عسكريا، وكذلك ما وقع من اضطراب بالبحر الأحمر لحرية الملاحة واستهداف السفن التجارية، والأضرار التي نتجت عن ذلك في الاقتصاد العالمي وعوائد قناة السويس والتعامل مع هذه التوترات لاستعادة الأمن والسلام".

فاتن عبد المعبود سامح شكري وزير الخارجية غزة الخارجية صدى البلد

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