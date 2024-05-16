توصيل الكهرباء وتشغيل محطة الصرف الصحي بأراضي "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لتغذية قطع أراضي مشروع " بيت الوطن " للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بجانب تشغيل محطة رفع الصرف الصحي لنقل مياه الصرف الصحي للمنطقة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من مشروع شبكات مرافق " قطع أراضى بيت الوطن للعاملين بالخارج " ( طرق " فرمة " - مياه - صرف صحى - رى محطة صرف صحى) بمنطقة امتداد النرجس، حيث إن المشروع يخدم 1160 قطعة أرض سكنية، وبه شبكات مياه بطول 37 كم ، وشبكة رى بطول 18 كم، وشبكة صرف صحى بطول 50 كم .

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بحلقة جهد متوسط بمنطقة امتداد النرجس " بيت الوطن " بالتجمع الثالث، حيث يجري العمل على قدم وساق لتجهيز شبكة الجهد المنخفض تمهيداً للبدء في إجراءات أعمال المطابقات اللازمة للتعاقد، و تركيب عدادات الكهرباء، وسيتم إطلاق التيار الكهربائي بقطع الأراضي تباعاً لتغطية المشروع بالكامل .

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه بالتزامن مع إطلاق التيار الكهربائي، جارٍ العمل للانتهاء من أعمال الطرق سواءً الرئيسية أو الفرعية لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال السكان ومالكى القطع والوحدات.

كما أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، عن أنه تم التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي لامتداد النرجس، والتى تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي لقطع أراضى بيت الوطن للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس، وتحويلها إلى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها .

وأوضح أن المحطة على مساحة إجمالية حوالى 1955م2 تقريباً، وهي عبارة عن 6 مبان، "عنبر مضخات الصرف الصحى - مبنى غرفة الأمن - مبنى الورشة - مبنى المحولات - مبنى المولد - مبنى الإدارة "، وتحتوي المحطة على خط دخول بقطر٨٠٠مم، وخط طرد بقطر ٥٦٠مم.