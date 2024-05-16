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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين بأسيوط

الدائرة العاشرة بمحكمة
الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات ضبط بحوزته 72 لفافة لمادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار بمدينة أبوتيج.


صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.


تعود وقائع القضية رقم 325 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى ورود معلومات للنقيب مصطفى العمدة معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام المتهم " مينا . ش . ف " 25 عاما ، عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة منها متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفاء تلك المواد.

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مصطفى العمدة معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج قوة من أفراد الشرطة استهدفت منزل المتهم وفور وصولهم شاهدهم المتهم وحاول الفرار وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 72 لفافة بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين المخدر كما عثر بداخل الكيس على لفافة بلاستيكية أخرى بفضها عثر بداخلها على قطعتين حجريتين لمادة الهيروين وملعقة حديدية ومبلغ مالي 370 جنيه كما عثر على امبول حديدي نحاسي اللون يستخدم في استنشاق مادة الهيروين.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيعه تلك المواد المخدرة .

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