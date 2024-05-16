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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استلام 1000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

مديرية الأوقاف بالبحيرة
مديرية الأوقاف بالبحيرة

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بتسليم 1000 شنطة مواد غذائية تحتوي على 2 كجم أرز و 2 كجم سكر بإجمالي 4 طن إلى مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.

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 وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ، مع الإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع حياة كريمة للمواطن المصرى شنطة مواد غذائية مديرية التضامن الاجتماعي مديرية الأوقاف بالبحيرة

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