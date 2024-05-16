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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعتي بنها وووهان الصينية .. صور

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، والدكتور جانج بنجوين رئيس جامعة ووهان الصينية، تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة ووهان وكذلك اتفاقية جديدة للتبادل الطلابى بين الجامعتين.

وذلك بمشاركة الوزير المفوض لوتشون شنغ، المستشار التعليمي والعلمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مروة حجازى عميد كلية التمريض، و الدكتور حازم عليوة، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور ومنسق اللقاء ،  والدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، كما حضر من الجانب الصيني رئيس جامعة ووهان ونائبه وبعض القيادات الأكاديمية والإدارية للجامعة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، على أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها للانفتاح على الجامعات المرموقة عالميًا، وتكوين الشراكات معها بهدف دعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بجامعة بنها وبما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أن جامعة ووهان الصينية تعد أحد الجامعات المرموقة عالميًا، موضحًا أنه يجرى العمل على رفع مستوى الشراكة بين الجامعتين تمهيدًا لبدء تفعيل الفرع الدولي لجامعة بنها الحكومية بالعبور .
 

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن العلاقة بين جامعة بنها وجامعة ووهان تعود إلى عام 2016 حينما تم توقيع أول مذكرة تفاهم ببن الجانبين وأن اتفاقية التبادل الطلابى من شأنها إتاحة منح دراسية ممولة بالكامل من الحكومة الصينية لطلاب وخريجى جامعة بنها لاستكمال دراستهم في جامعة ووهان الصينية.


من جانبه أكد الدكتور حازم عليوة، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور أن السفارة الصينية قد حضرت لقاء المائدة المستديرة بين الطرفين وتم الاتفاق على رفع درجة التعاون بشكل موسع بحيث يستفيد أكبر عدد من الطلاب والباحثين من تفعيل هذه الاتفاقية الجديدة.


يذكر أن جامعة ووهان تعد أحد الجامعات الصينية العملاقة ، ومن أفضل 8 جامعات من أصل 700 جامعة على مستوى الصين ، وتصنف ضمن أفضل 150 جامعة علي مستوى العالم طبقا لتصنيف US-NEWS ، و ١٦٤ عالميا طبقا لتصنيف THE و المركز رقم ١٩٤ عالميا طبقا لتصنيف QS مشيرًا إلى تميز جامعة ووهان في مجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد حيث تمتلك الجامعة 2 قمر صناعى وتمتلك معملا يصنف الأول عالميا في هذا المجال .


كما تتميز الجامعة بترتيب متقدم عالميًا في العديد من التخصصات الأخرى. بحسب تصنيف QS للموضوعات تحتل جامعة ووهان رقم ١٢ في مجال المياه ورقم  ١٧ في الأمراض المعدية و رقم ١٩ في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي ورقم ٢٥ في هندسة الالكترونيات و رقم ٢٧ في طب الأسنان  ورقم ٣٨ في الهندسة المدنية و رقم ٤١ في الكيمياء وغيرها من التخصصات المتميزة.

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بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها العلاقات الدولية جامعة بنها الحكومية جامعة ووهان الصينية

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