عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: قضايا الشباب تصدرت رعاية الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الوطن

صدى البلد

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوطن، ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.


جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بحضور اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية.


وقام وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، من خلال عرض تقديمي، بشرح تعريف ومفهوم الفساد وأنواعه وتقسيماته والآثار السلبية للممارسات الفاسدة علي المجتمعات والأدوات الرقابية في مصر، بالإضافة إلى توضيح مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إبراز الجهود المشتركة بين الأكاديمية والوزارة.


وتناقش الدورة التدريبية أطر مكافحة الفساد بمصر، الحوكمة مبادئ وآليات تسعى إلى مواجهة المخاطر والتحديات ولمكافحة الفساد.. كذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية والحوكمة والرقابة المانعة، فضلا عن عرض لأهم المشروعات القومية المصرية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع".


من جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة - في كلمته - الشكر والتقدير إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الجهة التدريبية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية؛ لجهدهم المبذول في إطلاع المتدربين على علوم ومعارف مكافحة الفساد باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة وعبر تواصل مباشر وتفاعل مثمر مع نخبة مختارة من كوادر الأكاديمية.


وأشار الوزير أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مكون هام في الحياة السياسية المصرية، وتجربة رائدة تأتي استكمالاً لنماذج المحاكاة التي أطلقتها الوزارة نحو خطوات مدروسة لتأهيل جيل جديد من الشباب يعي دور المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي داعم رئيسي للشباب في كافة القطاعات.


وأوضح صبحي أن نماذج "المحاكاة" التي تطلقها الوزارة تؤكد حرص الدولة القوي على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب؛ إيماناً من القيادة السياسية أن الشباب شريحة اجتماعية هامة ومتميزة تمثل النسيج المترابط الذي يشكل القوام الأساسي للمجتمع المصري؛ نظراً لما يتمتع به من قوة وحيوية، فضلاً عما يشكله من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية في شتى المجتمعات، وهو الأمر الذي انعكس جلياً في جهود الحكومة المصرية.


من ناحيتهم، وأشاد المتدربون بما لمسوه من تميز في النواحي العلمية والفنية والإدارية ومتعهدين بأن يكونوا خير سفراء يحملون على عاتقهم نشر ما اكتسبوه من معرفة وإدراك بين دوائرهم الاجتماعية لتتسع دوائر مكافحي الفساد وتتزايد أعداد حاملي ثقافة النزاهة والشفافية في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته، والعمل المتقن في تطوير قطاعات العمل المختلفة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

قرار جديد داخل بيراميدز بعد النتائج المميزة للفريق للموسم الحالي

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تطورات الموقف بين محمد صلاح وحسام حسن

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

ترشيحاتنا

فرحة طلاب الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أول أيام الامتحانات| شاهد

توقيع أقصى عقوبة.. النيابة تترافع في قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الجمارك

عاجل.. اكتمال وصول الرؤساء والوفود المشاركة في القمة العربية الـ 33 بالمنامة

اتحاد أمهات مصر: الطلاب أشادوا بسهولة "عربي الإعدادية" بالقاهرة

القصة الكاملة لسقوط أسانسير وإصابة 7 موظفين ببرج في الدقي.. صور

أبو العينين ينعي الدكتور هشام عرفات: صاحب إسهامات جليلة في تطوير منظومة النقل في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-