وزير الرياضة: قضايا الشباب تصدرت رعاية الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الوطن

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوطن، ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.



جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بحضور اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية.



وقام وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، من خلال عرض تقديمي، بشرح تعريف ومفهوم الفساد وأنواعه وتقسيماته والآثار السلبية للممارسات الفاسدة علي المجتمعات والأدوات الرقابية في مصر، بالإضافة إلى توضيح مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إبراز الجهود المشتركة بين الأكاديمية والوزارة.



وتناقش الدورة التدريبية أطر مكافحة الفساد بمصر، الحوكمة مبادئ وآليات تسعى إلى مواجهة المخاطر والتحديات ولمكافحة الفساد.. كذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية والحوكمة والرقابة المانعة، فضلا عن عرض لأهم المشروعات القومية المصرية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع".



من جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة - في كلمته - الشكر والتقدير إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الجهة التدريبية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية؛ لجهدهم المبذول في إطلاع المتدربين على علوم ومعارف مكافحة الفساد باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة وعبر تواصل مباشر وتفاعل مثمر مع نخبة مختارة من كوادر الأكاديمية.



وأشار الوزير أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مكون هام في الحياة السياسية المصرية، وتجربة رائدة تأتي استكمالاً لنماذج المحاكاة التي أطلقتها الوزارة نحو خطوات مدروسة لتأهيل جيل جديد من الشباب يعي دور المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي داعم رئيسي للشباب في كافة القطاعات.



وأوضح صبحي أن نماذج "المحاكاة" التي تطلقها الوزارة تؤكد حرص الدولة القوي على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب؛ إيماناً من القيادة السياسية أن الشباب شريحة اجتماعية هامة ومتميزة تمثل النسيج المترابط الذي يشكل القوام الأساسي للمجتمع المصري؛ نظراً لما يتمتع به من قوة وحيوية، فضلاً عما يشكله من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية في شتى المجتمعات، وهو الأمر الذي انعكس جلياً في جهود الحكومة المصرية.



من ناحيتهم، وأشاد المتدربون بما لمسوه من تميز في النواحي العلمية والفنية والإدارية ومتعهدين بأن يكونوا خير سفراء يحملون على عاتقهم نشر ما اكتسبوه من معرفة وإدراك بين دوائرهم الاجتماعية لتتسع دوائر مكافحي الفساد وتتزايد أعداد حاملي ثقافة النزاهة والشفافية في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته، والعمل المتقن في تطوير قطاعات العمل المختلفة.

