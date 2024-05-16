أبو العينين ينعي الدكتور هشام عرفات: صاحب إسهامات جليلة في تطوير منظومة النقل في مصر

ينعي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور هشام عرفات - وزير النقل السابق، الذي وافته المنية أمس.

وقال أبو العينين إن الدكتور هشام عرفات، عُرف بنُبل أخلاقه وحُسن سيرته وعمله الدؤوب وإخلاصه للوطن، وتحمله للمسئولية في أوقات عصيبة.

وأضاف أن الراحل كانت له رؤية ثاقبة وإسهامات جليلة في تطوير منظومة النقل في مصر.

وتقدم أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.