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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: أوجّه التحية لبرلمان البحر المتوسط لمشاركته الإيجابية في القضايا العالمية

أبو العينين
أبو العينين

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أبو العينين، خلال كلمة نقلت عبر برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى،  أوجه التحية لبرلمان البحر المتوسط لمشاركته الإيجابية في القضايا حول العالم، كما أوجه التحية لأعضاء برلمان البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في كافة المناسبات للوصول إلى سبل نشر السلام.
 

وأوضح أن أعضاء برلمان البحر المتوسط عقدوا اجتماعا مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكان الحديث يتمركز حول قضايا الشرق الأوسط، والتي لا يمكن أن يتم تجاهلها، هذه القضايا حقوق شعب.

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي للبرلمان الأور ومتوسطي الشكر إلى الأصدقاء في البرتغال البرلمانيين والحكوميين والقادة على حفاوة تنظيم احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

محمد أبو العينين جائزة بطل السلام السيسي محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب برلمان البحر المتوسط

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