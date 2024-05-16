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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر الهواتف والساعات الإلكترونية.. 698 لجنة جاهزة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

اللجان الامتحانية
اللجان الامتحانية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية بلجان تعليم الجيزة.

وتنطلق الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( عام - لغات ) للفصل الدراسى الثانى – الدور الأول " آخر العام " للعام الدراسى 2023/2024، والتى تستغرق ستة ( ٦ ) أيام حتى يوم الخميس الموافق 23  مايو 2024.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357 .

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .
ويؤدى الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، وخلال يوم الأحد 19 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما يؤدي الطلاب يوم الإثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللعة الأجنبية والتربية الدينية.

كما يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 22 مايو مادتى العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 مايو، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و (التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية) .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً مع تواجد الموجة المقيم  لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات الصعوبات. 
كما أكد على التواصل المستمر مع  رؤساء الأحياء والمدن لإزالة المعوقات والصعوبات خارج أسوار المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين .

كما شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية ، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

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