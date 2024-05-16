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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المصيلحي: مصر قدمت 80 ٪ من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن وصول أربع طائرات للمساعدات وعلي متنها 5 آلاف خيمة موجهه إلي أهالي قطاع غزة تكفي 16 فرداً إجمالي 80 ألف فرد.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، تقدم الوزارة  كافة أنواع الدعم و المساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
واكد المصيلحي أن مصر بذلت جهوداً دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق تفعيل جسر جوي من مساعدات الإغاثة العاجلة لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية على إستمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر.
وكشف أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته حوالي (80٪) وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.
من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قامت بتنفيذ المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات الجوية لسكان القطاع .
وأوضح فتحي، أنه تم التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية - مكتب مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية ليتم توزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة لقطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.
وأشار فتحي الي أن إجمالي ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حتى تاريخه حوالي (615) طن عبارة عن 23 ألف بطانية، و 16 ألف مرتبة، و 13 ألف خيمة، و 6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيره نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.
وأوضح أنه بناء عليه واصلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أقصى جهودها لإستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع بالتنسيق مع هيئة الاغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة وتنفيذاً للإتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والهيئة .
وأضاف اللواء  أحمد فتحي - نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية  الي أنه سبق وأن أرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعداداً كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دعمت بها القطاع بلغت حوالي (300) طن مساعدات محملة على عدد (106) شاحنة في (6) قوافل سابقة تحتوي على مواد طبية - خيام - مشمعات - مواد إعاشة - أدوات النظافة العامة والشخصية) وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة وبتمام وصول المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات ليصل إجمالي المساعدات إلى حوالي (615) طن .
وأكد فتحي، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهداً للوقوف بجانب إخواننا في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها حيث ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مطالب إخواننا الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة، كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية - وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

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