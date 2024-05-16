عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمذاق شهي .. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس

العكاوى
العكاوى

يحب الكثير من الأشخاص مذاق طاجن العكاوى فهو من الأكلات الشهية التى تمد الجسم بالطاقة والقوة وعند إضافة البطاطس لها يصبح المذاق أفضل بكثير.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن العكاوى بالبطاطس من خلال خطوات الشيف شربيني .

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء


مقادير طاجن العكاوى بالبطاطس
عكاوى 
بصل 
ملح فلفل اسود 
ثوم 
بطاطس طماطم 
طماطم بيوريه 
مرقة 
سمـنة 
جوزة الطيب 
مستكة 
كمون
ورق لورا 
جزر 
كرفس 
كرات 
كزبره خضراء 
فلفل حار 

زعتر 


طريقة عمل طاجن العكاوى بالبطاطس
* ضعي قطع العكاوى فى السمنة الساخنة و تشوح ثم أضيفي الجزر والبصل والزعتر والمستكة وجوزة الطيب و الكمون مع مكعب المرقة و ثوم مفروم والملح والفلفل الأسود.


* ضعي الطماطم فى الكبة ثم ضيفيها على العكاوى مع الطماطم البيوريه وورق اللورا وقلبي جيدا
* يفرم الجزر و الكرفس و الكرات و الفلفل الحار و تترك تغلى على النار مع الكزبرة وقطعي البطاطس مكعبات كبيرة و ترص فى الطاجن بعد ان تحمر نصف سوا وضعي العكاوى على البطاطس مع الخضروات و تدخل الفرن وأخريجها فور النضج.

العكاوي طاجن العكاوي الاكلات الشهية طريقة عمل طاجن العكاوي طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس مقادير طاجن العكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكبدة البانيه بمذاق شهي

ابتعد عنها فورا.. علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس

بيفتح النفس.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بطعم شهي

تناولها يوميا .. أطعمة تحتوي على أوميجا 3

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرست داخل نواة الأرض .. تفاصيل

غير سوء التغذية.. أسباب صادمة وراء نقص فيتامين ب 12

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

ترشيحاتنا

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

أحدث ظهور لمحمد صلاح رفقة جونز من الجيم

في القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني يوجه اتهامات خطيرة للولايات المتحدة بشأن غزة

أبومازن: 120 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال سقطوا شهداء وجرحى في غزة

الرئيس السيسي: مصر متمسكة بموقفها الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر وموعد وقفة عرفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-