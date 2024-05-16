بمذاق شهي .. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس

يحب الكثير من الأشخاص مذاق طاجن العكاوى فهو من الأكلات الشهية التى تمد الجسم بالطاقة والقوة وعند إضافة البطاطس لها يصبح المذاق أفضل بكثير.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن العكاوى بالبطاطس من خلال خطوات الشيف شربيني .



مقادير طاجن العكاوى بالبطاطس

عكاوى

بصل

ملح فلفل اسود

ثوم

بطاطس طماطم

طماطم بيوريه

مرقة

سمـنة

جوزة الطيب

مستكة

كمون

ورق لورا

جزر

كرفس

كرات

كزبره خضراء

فلفل حار

زعتر



طريقة عمل طاجن العكاوى بالبطاطس

* ضعي قطع العكاوى فى السمنة الساخنة و تشوح ثم أضيفي الجزر والبصل والزعتر والمستكة وجوزة الطيب و الكمون مع مكعب المرقة و ثوم مفروم والملح والفلفل الأسود.



* ضعي الطماطم فى الكبة ثم ضيفيها على العكاوى مع الطماطم البيوريه وورق اللورا وقلبي جيدا

* يفرم الجزر و الكرفس و الكرات و الفلفل الحار و تترك تغلى على النار مع الكزبرة وقطعي البطاطس مكعبات كبيرة و ترص فى الطاجن بعد ان تحمر نصف سوا وضعي العكاوى على البطاطس مع الخضروات و تدخل الفرن وأخريجها فور النضج.