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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية نهاية العام الدراسي .. كلمات للطالب والمعلم في آخر السنة

الامتحانات
الامتحانات

أدعية نهاية العام الدراسي، يبحث الكثير من الطلاب عن أدعية نهاية العام الدراسي الجديد، وتكمن أهمية هذا  الدعاء في نهاية العام الدراسي في أنه باب من أبواب الشكر،  والدعاء هو طريقة من طرق التواصل مع الله وطلب الخير والبركة منه، وفي نهاية العام الدراسي يمكن للطلاب والمعلمين والموظفين في المدارس الدعاء من أجل النجاح والتوفيق والاستفادة من العام الدراسي الذي مضى.

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ومن الأدعية التي يمكن استخدامها في نهاية العام الدراسي اللهم اجعل هذا العام الدراسي ناجحاً ومثمراً، ووفقنا لتحقيق الأهداف التي وضعناها.


اللهم اجعل هذا العام الدراسي مليئاً بالمحبة والتعاون بيننا، واجعلنا قادرين على التعلم والنمو.
اللهم احفظ أساتذتنا ومعلمينا وأسعدهم، واجعل تعبهم وجهدهم في سبيلنا في ميزان حسناتهم.
اللهم اجعلنا من المتفوقين في دراستنا، واجعلنا قدوة للآخرين في حسن الأخلاق والأدب.
اللهم ارزقنا النجاح في الامتحانات والاختبارات، واجعلنا من الذين يحبون العلم ويسعون له بكل جهد.
اللهمّ إنّي أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه إلي عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.


اللهم اجعل ما درست في هذا العام خيرًا لي واجعله لي عونًا على الحياة، واجعلني سببًا في نشر العلم بين عبادك يا رب العالمين.
ربي اجعل ألسنتنا دائمة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك أنت على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل.
اللهمّ إنّي أسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، وحسبي الله ونعم الوكيل.


وبالإضافة إلى الأدعية، يمكن للطلاب والمعلمين والموظفين في المدارس أن يختموا العام الدراسي بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاحه، وأن يتمنوا لبعضهم الخير في المستقبل والتوفيق فيما هو قادم. ويمكن أيضًا إقامة فعاليات ختامية مميزة لهذا العام الدراسي، كالحفلات والمسابقات والمعارض، كتعبير عن الفرح والتقدير والتكريم.


دعاء نهاية العام الدراسي

يعد دعاء نهاية العام الدراسي، عبارة عن مجموعة من الأدعية والأذكار التي يمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور استخدامها للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لله على نعمة العلم والعلوم وللدعاء بالتوفيق والنجاح في المستقبل ولم يرد في الشرع الشريف نص معين يقوله ويستحب للمسلم أن يكثر من التحميد والتكبير على التوفيق والنجاح، ومما يلي بعض الأدعية التي يمكن استخدامها في نهاية العام الدراسي يا ربنا لك الحمد كما يليق بك الحمد، الحمد لله رب العالمين الذي يسر لي ختم المنهج الدراسي بأحسن حال وأفضل وضع، الحمد لله.

 

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني واصلح بي الأمة.
اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين.
اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.


1- اللهم اجعل العلم نوراً لنا، واجعلنا نفعاً للناس، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستغلون الوقت ويحرصون على تحصيل العلم.

2- اللهم بارك لنا في عملنا، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، وارزقنا التوفيق والنجاح في مسيرتنا العلمية والمهنية.

3- اللهم ألهمنا الإخلاص في العمل، والتفاني في الخدمة، والإخلاص في النية، ووفقنا لكل خير وصلاح.

4- اللهم اجعلنا ممن تحققت لهم أمانيهم، وحققت لهم أهدافهم، وحصدوا ثمار جهودهم، ولم يذهب عملهم هباءً.

5- اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعلها خاتمة سعيدة، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعلنا من الذين يحرصون على الأخرة ويعملون لها.

6- اللهم بارك لنا في العطلة الصيفية، واجعلها فرصة لنستجم ونستعيد طاقتنا، ونتابع التحصيل العلمي بروح مرحة ونشاط متجدد.

7- اللهم ارزقنا العفو والمغفرة، واجعل عملنا في الدنيا صدقة جارية لنا في الآخرة، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح .

 

دعاء نهاية  العام الدراسي
يعتبر نهاية العام الدراسي واحدًا من الأوقات المهمة في حياة الطلاب، حيث يستعدون للاحتفال بإنجازاتهم الدراسية وتوديع الصفوف والمعلمين. ومن الأمور التي يمكن القيام بها في هذه الفترة هي الدعاء، حيث يتوجه الطلاب إلى الله تعالى بالدعاء في نهاية العام الدراسي والتي منها

-الحمد لله دائما وأبدا... اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود، والمكان المشهود. اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على من بالصَّلاةِ عليهِ تُحطُّ الأوزار، وتُنال منازل الأبرار، ورحمة العزيز الغفار.

 

اللَّهمَّ إنا نسألُكَ من خيرِ ما سألكَ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، اللَّهمَّ إنا نسألُك حبَّهُ.. وحُبَّ من يُحِبُّه، وحُبَّ كلِّ عملٍ يُقربُنا الى حُبِّه.

اللَّهمَّ أحينا على سُنَّتِهِ، وأمتنا على سُنَّتِهِ، واحشُرنا في زُمرَتِه، وارزُقنا شَفاعَتَه، وأورِدنا حَوضَه، واسقنا من كأسِه شربةً لا نَظمَأُ بَعدَها أبَداً، غير خزايا ولا نادمين، ولا فاتِنينَ ولا مَفتونِين، اللَّهمَّ متِّعنا برؤيةِ وجهِهِ الكريم في الدُّنيا والآخرة، وأكرِمنا بمُصاحبتِه وآله وصحبه في أعلى عِلِّيين. اللَّهمَّ اجزِهِ عنَّا أَفضل ما جازيتَ نبياً عن أُمَّتِهِ ،ورسولا عن قومه.اللَّهمَّ بلِّغ نَبيكَ وحَبِيبكَ مِنَّا الآن أفضَلَ الصَّلاةِ و أَزكى السَّلامِ، اللَّهمَّ اشرح بالصلاةِ عليهِ صُدورَنا، ويَسِّر بها أُمورَنا، وفَرِّج بها همُومَنا ، واغفِر بها ذُنوبَنا، وثَبِّت بها أَقدامَنا، وبَيِّض بها وجوهَنا، واقضِ بها ديوننَا، وأصلح بها أحوالَنا، اللَّهمَّ تَقبَّل بها تَوبتَنا، واغسِل بها حوبَتَنا، وانصُر بها حُجَّتَناة، واغفِر بها ذلَّتَنا، اللَّهمَّ اجعلها نوراً من بين أيدِينا، ومِن خلفِنا، وعن أيمانِنا، وعن شمائِلنا، ومن فوقِنا، ومن تحتِنا، وفي حياتِنا، وفي مماتنِا اللَّهمَّ أَدِم بركَتَها علينا في الدُّنيا والآخرة، حتى نلقى حَبِيبَنا صلَّى الله عليه وسلم ونحن آمنون مُطمَئِنُّون، فَرِحون ومُستَبشِرون، اللَّهمَّ لا تُفَرِّق بيننا وبينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه وتحشرنا في زمرته.


اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم، الحمد لله رب العالمين.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، يا أرحم الرّاحمين.


اللهم إنّي توكّلت عليك، وسلمت أمري إليك، ولا منجى ولا ملجأ إلا إليك. ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، الحمد لك يا ربنا على كرمك، الحمد لله الذي أكرمني بختم المنهج الدراسي.

أدعية نهاية العام الدراسي الدعاء من أجل النجاح والتوفيق دعاء نهاية العام الدراسي

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