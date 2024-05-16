نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بمدينة العياط

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

حيث تفقد النائب أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشوارع سعد زغلول والصفتي وبمحيط السوق الحضاري الجديد وأعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع شلتوت بمدينة العياط.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل أية معوقات.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تفقد الشهابي، أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بشارع اللواء يسري مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط للبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي للشارع والشوارع المحيطة بمنطقة غرب المزلقان.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس بدر كمال مدير عام كهرباء جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسئولي شركة مياه الجيزة ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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