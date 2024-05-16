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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق الجيوشي عضو مجلس اتحاد الصناعات يحضر جنازة هشام عرفات

المهندس طارق الجيوشي
المهندس طارق الجيوشي عضو مجلس اتحاد الصناعات

شيعت منذ قليل جنازة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، من مسجد السيدة نفيسة.

وحرص على الحضور المهندس طارق الجيوشي عضو مجلس اتحاد الصناعات، رفقة عدد كبير من رجال العامة والأعمال والمشاهير.

وتوفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي وحبيبى الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق و ستقام صلاة الجنازة الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”. 

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