أبو الغيط: وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية للخروج من الأزمة في غزة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القادة العرب تحدثوا عن نقاط محددة للقضية الفلسطينية، وهي وقف إطلاق النار ضرورة حتمية، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية، والمنعقدة في البحرين، أنه لا بد أن يتم الإعتراف بالدولة الفلسطينية من المجتمع الدولي، مؤكدا أن القمة اتخذت قرار هام وهي الإشراف على تنفيذ المبادرات العربية وتنفيذها على الأرض.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه نقدر دعم الدول العربية للأشقاء في فلسطين