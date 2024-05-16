أبو الغيط يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام يُجسد رؤية حل الدولتين

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين من الوجود، و لم تخرجهم من الجغرافيا ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على الأرض في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين.

واضاف أبو الغيط خلال كلمته في أعمال القمة العربية ٣٣، ان التهجير القسري مرفوض عربياً ودولياً.. مرفوض أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً مرفوض ولن يمر.

وأوضح أنه إن أحداً لا يريد العودة إلى اليوم السابق على السابع من أكتوبر وما يرتكبه الاحتلال من فظائع وشناعات في غزة لن يعيد إليه الأمن، لافتا إلى إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماض مأسوي أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا مستقبل آمناً في المنطقة سوى بمسار موثوق لا رجعة عنه، لإقامة الدولة الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي، بمن فيه أصدقاء إسرائيل بل بالأخص بإقامة مؤتمر دولي للسلام يُجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي وبالعمل على مساعدة الطرفين، ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب إنقاذاً لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين والعالم العربي وفي إسرائيل