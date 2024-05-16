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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرارة تلامس الـ 50.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

ارشيفي
ارشيفي

 

حذر المركز الوطني للأرصاد من الارتفاعٍ الملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، يومَي الجمعة والسبت.

وذكر المركز في بيان مقتضب له : إنه يتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة بين "45 - 47"م، ويصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وفي سياق آخر؛ عقد المركز الوطني للأرصاد بمقره الرئيس في جدة، اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "الأثر المناخي في حج عام 1445هـ"، بمشاركة 43 جهة حكومية ومساندة معنية بأعمال الحج، لاستعراض أبرز التأثيرات المناخية على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وشدد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز عقد هذه الورشة في إطار استعداده المبكر لموسم حج هذا العام؛ استشعارًا منه بأهمية المعلومات المناخية لأعمال الحج التشغيلية والميدانية والتنظيمية والوقائية، في ظل التحديات والظروف المناخية التي شهدتها المملكة مؤخرًا.

وقال : أنه تم تطوير أعمال قطاع الأرصاد في المملكة بشكل واضح وملموس خلال الأعوام الماضية، خاصة في مجال تطوير النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات بالظواهر الجوية، إضافة إلى زيادة التغطية الجغرافية البرية والبحرية، وأن المركز قام بإنشاء وتشغيل المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية والبرنامج الإقليمي للاستمطار؛ حيث ساهم المركز في تطوير نماذج عديدة مناخية بدقة مكانية تصل إلى 4 كم، حتى أصبح بإمكانه استشراف التوقعات المناخية لمدد 25 و50 و100 سنة قادمة.
 

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