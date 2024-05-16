رئيس حماية المستهلك يطالب أحد التجار بمراجعة أسعار بيع الجبن والمكرونة.. فيديو

طالب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أحد السلاسل التجارية بمراجعة أسعار الجبن والمكرونة مشددا على ضرورة انخفاض سعر بيع هذه المنتجات للمستهلك في ظل انخفاض الأسعار عالميا وتراجع سعر الدولار في البنوك.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف التأكد من انخفاض أسعار السلع الغذائية يعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا؛ إضافة إلى التأكد من تمام وزن الرغيف السياحي وأسعاره التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك لـ صدى البلد خلال حملة رقابية على المخابز السياحية والأسواق بالجيزة أن توجيهات القيادة السياسية واضحة مشددة بشأن مراقبة الأسعار والأسواق وصد أي محاولات للتلاعب وصون حقوق المستهلك.

واستقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في اطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وفي البداية أعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بهذه الزيارة مُثمناً الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته.

وأكد التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين.