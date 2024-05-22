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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أفريقية النواب: المطالبة باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه صفعة قوية على وجه الاحتلال

محمد سليم وكيل لجنة
محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مطالبة المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمثابة خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الدولية وصفعة على حكومة وجه الاحتلال الإسرائيلى وانتصار للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن المساءلة الدولية لقادة جيش الاحتلال الاسرائيلى عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمر بالغ الأهمية بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والإبادة الجماعية للفلسطينيين ، مشيراً إلى أن ذلك فرصة لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية وتحقيق العدالة التي طالما ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني حيث إنها رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة بغض النظر عن هوية مرتكبيها.

مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الاجراءات ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتحقيق مطالب المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الدكتور محمد سليم مر المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات إضافية بعد ثبوت إدانة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم الإبادة للشعب الفلسطينى لممارسة أقصى الضغوط السياسية والحقوقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني لمساعدته على مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية خاصة أن محاكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلى سيكون بمثابة عبرة لأى حكومات قادمة الإقدام على ارتكاب جرائم حرب وابادة ضد الفلسطينيين محذراً من تعنت حكومة نتنياهو باقتحام رفح الفلسطينية وهو ما ينذر بكوارث إنسانية جسيمة وزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد الدكتور محمد سليم أن الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن ينتهى إلا بتنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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