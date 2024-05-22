وكيل تعليم بني سويف يطمئن أولياء أمور طلاب الإعدادية بشأن امتحان الجبر

أفاد وكيل وزارة التعليم الأستاذ هاني عنتر خلال تواصله مع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بأنه تم اتخاذ ما يلزم حيال استفسارات أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الجبر التى جري فيها الامتحان اليوم الأربعاء.

وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور والطلاب بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لمصلحة الطلاب أثناء تقدير الدرجات، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع مع واضعي امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وسيد مرعي موجه عام الرياضيات ولجنة وضع امتحان الجبر لمراجعة أسئلة الامتحان مرة أخرى وكافة النقاط التي حولها استفسارات، ومدى تطابقها مع تعليمات وضوابط وزارة التعليم.

وأفاد وكيل التعليم، بأنه خلال متابعته لسير الامتحانات أحد لجان ادارة بني سويف، تقرر إحالة اثنين من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لحيازة التليفون المحمول ومخالفة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، فضلاً عن استبعاد ملاحظة باللجنة من نفس البلد.

ونفى وكيل الوزارة ما تم تداوله بشأن قيام أحد أولياء الأمور (سيدة) بسكب بنزين علي أبواب أحد اللجان، مؤكدا أن هذا الخبر غير حقيقي ولا يمت للصحة بأي شكل من الأشكال، وأنه لم تصل أية شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن.