ابتعدوا فورًا عن الشمس.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جنوني في الحرارة

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تصل درجات الحرارة العظمى على الجنوب نحو 45 درجة مئوية وعلى القاهرة نحو 39 درجة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومى الأربعاء والخميس، لتصل الحرارة إلى 45 درجة على الجنوب.

وكشفت الأرصاد عن انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (٤ : ٥ ) درجة، يومى الجمعة والسبت، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة، لتعاود الارتفاع مجددا الاثنين المقبل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع استخدام أغطية الرأس، وضرورة ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، شرب الكثير من السوائل.

تراجع 5 درجات

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن بدء انخفاض درجات الحرارة في مصر، بداية من الجمعة المقبل، بمعدل تراجع بين 4 و5 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصبح 34 درجة يوم الجمعة المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والساحلية، موضحة أن المعدل الطبيعي في درجات الحرارة في هذه الفترة حوالي 33 درجة.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن فصل الربيع مازال مستمر حتى الآن، وينتهي رسميا في 20 يونيو 2024، ويبدأ فصل الصيف لمدة 3 أشهر، موضحة أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل أكبر في فصل الصيف.

وذكرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناخ جمهورية مصر العربية بدأ في التغير عن السنوات الماضية، موضحة أن فصل الصيف أصبح معتدلا بشكل نسبي.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار علي السواحل الشمالية، ليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة علي باقي الانحاء .

ويوجد نشاط رياح وفقا لـ طقس اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقا لـ طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 40 28

6 أكتوبر 39 28

بنها 38 27

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 26

طنطا 37 26

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

السويس 39 26

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 36 23

العلمين 36 23

مطروح 35 24

السلوم 37 24

سيوة 41 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 41 27

سفاجا 41 26

مرسى علم 40 27

شلاتين 40 27

حلايب 37 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 27