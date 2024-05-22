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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية أبو غالب

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي  اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا معدية أبو غالب بالجيزة ، مقدماً خالص العزاء لأسر المتوفين ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، وأشار إلي أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى.

 ووجه رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة كافة المعديات بنطاق المحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المعديات المنتهية التراخيص وإيقافها فوراً حفاظاً علي أرواح المواطنين.

تشييع جثامين 11 فتاة من أبناء المنوفية ضحايا حادث معدية أبو غالب

محافظا المنوفية والجيزة يتفقدان موقع حادث معدية أبو غالب لمتابعة جهود الإنقاذ


جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.


وفي بداية إجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 ، تم التصديق على محضر الجلسة السابق ، وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، مؤكداً بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفات بناء بعد تاريخ  15 / 10 /2023 وسيتم إزالتها طبقاً لاشتراطات القانون ، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ، مشدداً بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها فوراً في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية .


وتزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري بمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم ، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.


كما تطرق الاجتماع ، توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية لحظر سير مركبات التكاتك في الشوارع الرئيسية وعدم سيرها عكس الاتجاه بهدف الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات لتخفيف الاختناقات المرورية ، وشدد المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها علي أرض الواقع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي بمختلف القطاعات وتسريع معدلات الأداء لنهوها في أقرب وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذا مناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وآليات طرح المشروعات المستهدفة بنطاق المحافظة.

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