إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق المنصورة - أجا

أصيب 4 أشخاص اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة أجا، وتم نقل المصابين اللى مستشفى اجا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة أجا بالقرب من الكارته ووجود مصابين. وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.

و تبين إصابة كلا من احمد الشحات قاسم 63 عاما باشنباه ما بعد الارتجاج وشقيقه محسن 59 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإنتصار السيد احمد 58 عاماة نبروة اشتباه ما بعد الارتجاج و ابراهيم محمد عبد الغنى 44 عاما باشتباه بعد الارتجاج وجميعهم مقيمين نبروه .

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .