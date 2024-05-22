للرد على الجنائية الدولية.. رئيس النواب الأمريكي يعتزم التحدث مع نتنياهو اليوم

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه تحدث "مباشرة" مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة ومن المقرر أن يتحدث معه مرة أخرى اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الجنائية الدولية الاثنين الماضي أنها تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكر جونسون أن زعماء الجمهوريين في مجلس النواب بدأوا يتطرقون إلى "النقاط الدقيقة" بشأن كيفية الرد على المحكمة الجنائية الدولية، إذ يدرسون فرض عقوبات ردا على القرار.

وأضاف "من الواضح جدًا أن هذا يمثل تهديدًا كبيرًا للمجتمع الدولي ولحلفائنا، ولنا في نهاية المطاف، كما أوضحنا سابقًا، لذلك نحن نتناول النقاط الدقيقة في هذا الأمر، ونأمل أن يكون مشروع قانون من الحزبين وأن يتمكن الجميع من الوقوف معًا بشأن ذلك".

وتابع جونسون: "أعتقد أننا بحاجة إلى البدء في إرسال رسالة قوية إلى العالم مفادها أن هذا غير مناسب على الإطلاق، ولن نؤيده".

في غضون ذلك، قال النائب الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه يعتزم التحدث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء حول التشريع الخاص بفرض عقوبات على المحكمة الدولية.