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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لراغبي البناء.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بعد انخفاضها

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والاسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد و الاسمنت عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

  1. سعر طن حديد عز 41681 جنيها.
  2. سعر حديد مصر ستيل 38,000 جنيه
  3. سعر حديد بيانكو 38,000 جنيه
  4. سعر حديد المصريين 41,000 جنيه
  5. سعر حديد سرحان 38,000 جنيه
  6. سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
  7. سعرحديد السويس للصلب 39,000 جنيه
  8. سعر حديد المدينة 38,000 جنيه
  9. سعر حديد بشاي 41,000 جنيه
  10. سعر حديد العتال 39,000 جنيه
  11. سعر حديد المعادي 38,000 جنيه
  12. سعر حديد العشري 37,500 جنيه
  13. سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
  14. سعر طن الحديد الاستثماري 39669 جنيها.

 

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

 

اسعار الاسمنت اليوم

  1.  
  2. سعر اسمنت الفهد 1,940 جنيه
  3. سعر اسمنت المصري 2,000 جنيه
  4. سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه
  5. سعر أسمنت المهندس 2,100 جنيه
  6. سعر اسمنت السد العالي 2,170 جنيه
  7. سعر اسمنت العسكري بني سويف 1,960 جنيه
  8. سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه
  9. سعر أسمنت النصر 1,920 جنيه
  10. سعر اسمنت المنيا 2,000 جنيه
  11. سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
  12. سعر اسمنت اسيوط 2,150 جنيه
  13. سعر اسمنت وادي النيل 1,950 جنيه
  14. سعر اسمنت المعلم 1,970 جنيه
  15. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,940 جنيه
  16. سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه
  17. سعر أسمنت السويس 2,000 جنيه
  18. سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه
  19. سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه
  20. سعر اسمنت العامرية عادة 2,195 جنيه
  21. سعر اسمنت البرج 2,210 جنيه
  22. سعر اسمنت تايتان 2,030 جنيه
  23. سعر أسمنت الممتاز 2,100 جنيه
  24. سعر أسمنت التعمير 2,030 جنيه
  25. سعر اسمنت أسوان 2,180 جنيه
  26. سعر اسمنت الصعيد 1,990 جنيه
  27. سعر أسمنت العسكري 1,950 جنيه
  28. سعر اسمنت المخصوص 1,970 جنيه
  29. سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
  30. سعر أسمنت المصريين 2,060 جنيه
  31. سعر اسمنت قنا (المسلة) 2,310 جنيه
  32. سعر طن الأسمنت الرمادي 2276 جنيها.
     
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