لراغبي البناء.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بعد انخفاضها

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والاسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد و الاسمنت عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير.
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
- سعر طن حديد عز 41681 جنيها.
- سعر حديد مصر ستيل 38,000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 38,000 جنيه
- سعر حديد المصريين 41,000 جنيه
- سعر حديد سرحان 38,000 جنيه
- سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
- سعرحديد السويس للصلب 39,000 جنيه
- سعر حديد المدينة 38,000 جنيه
- سعر حديد بشاي 41,000 جنيه
- سعر حديد العتال 39,000 جنيه
- سعر حديد المعادي 38,000 جنيه
- سعر حديد العشري 37,500 جنيه
- سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
- سعر طن الحديد الاستثماري 39669 جنيها.
سعر طن حديد عز اليوم
هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.
اسعار الاسمنت اليوم
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- سعر اسمنت الفهد 1,940 جنيه
- سعر اسمنت المصري 2,000 جنيه
- سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه
- سعر أسمنت المهندس 2,100 جنيه
- سعر اسمنت السد العالي 2,170 جنيه
- سعر اسمنت العسكري بني سويف 1,960 جنيه
- سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه
- سعر أسمنت النصر 1,920 جنيه
- سعر اسمنت المنيا 2,000 جنيه
- سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
- سعر اسمنت اسيوط 2,150 جنيه
- سعر اسمنت وادي النيل 1,950 جنيه
- سعر اسمنت المعلم 1,970 جنيه
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1,940 جنيه
- سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه
- سعر أسمنت السويس 2,000 جنيه
- سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه
- سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه
- سعر اسمنت العامرية عادة 2,195 جنيه
- سعر اسمنت البرج 2,210 جنيه
- سعر اسمنت تايتان 2,030 جنيه
- سعر أسمنت الممتاز 2,100 جنيه
- سعر أسمنت التعمير 2,030 جنيه
- سعر اسمنت أسوان 2,180 جنيه
- سعر اسمنت الصعيد 1,990 جنيه
- سعر أسمنت العسكري 1,950 جنيه
- سعر اسمنت المخصوص 1,970 جنيه
- سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
- سعر أسمنت المصريين 2,060 جنيه
- سعر اسمنت قنا (المسلة) 2,310 جنيه
- سعر طن الأسمنت الرمادي 2276 جنيها.