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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطوات ورابط التقديم لـ رياض الأطفال حكومي 2024

تقديم KG1
تقديم KG1

يبحث عدد كبير جدا من أولياء الأمور عن رابط تقديم رياض الأطفال 2025/2024، والمستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية، بالتزامن مع اقتراب موعد تقديم رياض أطفال للعام الدراسي الجديد.

موعد فتح باب التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض أطفال 

يبدء موعد فتح باب التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض أطفال 2025-2024، بالمدارس الحكومية واللغات منها حيث يبدأ إلكترونيًا من يوم 1 يونيو 2024، وهو الموعد السنوي للتقديم، وستتيح الوزارة لينك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة لاستقبال كافة طلبات المتقدمين.

الاوراق المطلوبه للتقديم في رياض الاطفال


 

  1. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب التقديم رسميًا وطباعة الاستمارة الإلكترونية وإرفاقها بالمستندات المطلوبة.
  2. وصل للمياه أو الكهرباء باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع وذلك للتأكد من عنوان الطفل.
  3. ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.
  4. إحضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.
  5. عند قبول الطفل إلكترونيًا يجب حضور الأب لتقديم الأوراق وفى حالة سفره يتم تقديم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم.
  6. وفي حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.
  7. حافظة بلاستك.
  8. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.
  9. صورة لـ البطاقة الشخصية للأب والأم بشرط أن تكون سارية.
  10. 8 صور شخصية مقاس 4×6.
تقديم KG1

 

خطوات ورابط التقديم لرياض الأطفال حكومي 2024

 

  1. يجب الدخول إلى منصة تقديم مرحلة رياض أطفال والصف الأول الابتدائي «tansikgprim».
  2. قم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
  3. أدخل الرقم القومي وكلمة المرور.
  4. اختر أيقونة الطلبات.
  5. اختر نوعية المدرسة للتسجيل.
  6. اضغط على بدء التسجيل.
  7. أدخل بيانات الطفل والأب والأم.
  8. ادخل العنوان بالتفصيل.
  9. سجل الرغبات بالنسبة للمدارس المتاحة، مع العلم أن الأولوية تكون للمدارس القريبة من محل الإقامة المسجل ببطاقة ولي الأمر.
  10. اضغط حفظ البيانات.

سن تقديم KG1  لمرحلة رياض أطفال 


حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن تقديم «KG1» بالمدارس الرسمي والرسمي لغات، حيث تبدأ من 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن تحسب السن في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للتلاميذ الأكبر سنًّا بحسب الإتاحة في كل إدارة تعليمية على أن يتم الاختيار إلكترونيا.

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