نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري تستعرض أناقتها.. سعر فستان مايا دياب يثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورامن أحدث ظهور لها.

خطفت ياسمين صبري الأنظار خلال مشاركتها في إحدى المناسبات بالرياض، بإطلالة مميزة، ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش اللامع بالكامل، واتسم بوردة باللون الأحمر.

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

حرصت كنزي أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.