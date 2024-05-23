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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خسارة بالمصري والدولار| القصة الكاملة للقبض على إسلام سعد مصمم الأزياء.. ماذا حدث بالمطار؟!

إسلام سعد
إسلام سعد

تصدَّر اسم مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد محركات البحث على "جوجل" في الساعات القليلة الماضية بعد أن قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، إخلاء سبيله عقب ضبطه بمطار القاهرة وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة. 

وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على تفاصيل الواقعة وسيرة حياة إسلام سعد وإنجازاته المهنية.

القبض على إسلام سعد في مطار القاهرة

وألقت مباحث مطار القاهرة القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد أثناء محاولته مغادرة البلاد، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ 55 ألف دولار. 

وأثناء التفتيش قبل صعوده للطائرة، تم ضبط المبلغ المالي والتحفظ عليه واقتياده لقسم الشرطة. 

وقد أوضحت التحريات الأمنية أن المبلغ المضبوط كان بحوزة سعد دون التصريح به، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

إخلاء سبيل إسلام سعد بكفالة مالية

وقررت جهات التحقيق بالنيابة العامة إخلاء سبيل إسلام سعد بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه. 

وقد أمرت النيابة أيضًا بمصادرة الأموال المضبوطة، باعتبارها جزءًا من الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

من هو إسلام سعد؟

وإسلام سعد يعتبر من أبرز مصممي الأزياء في الوطن العربي، وقد صمم أزياء عدد من المشاهير العرب، من بينهم هيفاء وهبي وأحلام ونانسي عجرم. كما قام بتصميم ملابس فيلم "الفارس" للفنان حسين فهمي، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته المهنية.

الجدل حول إسلام سعد

 لم يكن إسلام سعد بعيدًا عن إثارة الجدل، فقد كان له نصيب كبير من الانتقادات والمواقف المثيرة للجدل. 

ومن أبرز هذه الوقائع نشره مقطع فيديو على "تيك توك" مرتديًا بدلة سوداء مرصعة بالألماس، مشيرًا إلى أنها الأغلى في الوطن العربي بقيمة 20 مليون جنيه.

الجدل حول فستان خطيبة المطرب مسلم

وانتشر اسم إسلام سعد أيضًا بعد أن أثار فستان خطيبة المطرب مسلم، الذي صممه سعد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اتهمه البعض بسرقة التصميم من مصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد، وقد نشر أحد المتابعين صورة تُظهر تشابه التصميمين، مطالبًا سعد باحترام الملكية الفكرية.

مستقبل إسلام سعد في عالم الأزياء

وعلى الرغم من التحديات والانتقادات التي يواجهها إسلام سعد، إلا أنه لا يزال يواصل مشواره في عالم الأزياء بإصرار وعزيمة. يتطلع سعد إلى تقديم المزيد من التصاميم المبتكرة والفريدة التي تعكس هويته الفنية وتلبي تطلعات عشاق الموضة في الوطن العربي.

وتُعتبر قصة إسلام سعد مثالًا حيًا على التحديات التي يمكن أن تواجه الشخصيات العامة، وكيفية التعامل معها بذكاء واحترافية. سيظل سعد واحدًا من أبرز مصممي الأزياء في الوطن العربي، بفضل موهبته الفذة وتصميماته الرائعة.

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