أمطار غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، الخميس، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

وأضافت الأرصاد السعودية أن حركة الرياح ستكون السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.