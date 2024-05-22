السعودية.. قرار عاجل من جامعة الامام محمد بن سعود لجميع الطلاب

أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية قرارا الزاميا لجميع الطلاب بضرورة ارتداء الزي السعودي؛ وذلك التزاماً بالتوجيهات الرسمية، وتأكيداً على المحافظة على الهوية الوطنية.

وأشارت الجامعة في قراراها الالزامي إلي أن الالتزام بالزي الرسمي (الثوب والشماغ أو الغترة،) يكون طيلة تواجد الطالب داخل الجامعة وخلال مراجعة جهاتها.

ويشار الي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إلزام الجهات الحكومية منسوبيها بارتداء الزي الوطني.

ونص القرار على أن يلتزم منسوبو الجهات الحكومية بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقرات عملهم وحتى خروجهم.

واستثنى القرار من تقتضي طبيعة عملهم زياً مهنياً معيناً مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم، على أن يتم ذلك من خلال الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك.