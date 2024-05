مفاجأة أسطورية من سامسونج.. هبوط سعر الوحش S24 Ultra بقيمة 20 ألف جنيه

أقوى هاتف رائد من سامسونج وهو الـ Samsung Galaxy S24 Ultra فيعد من أفضل هواتف الأندرويد فيعمل الهاتف من خلال الذكاء الاصطناعي ليقدم تجربة استخدام مميزة ويأتي بشاشة خرافية Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+ وتدعم معدل تحديث 120Hz مع سطوع عالي كما يحتوي على كاميرا خلفية رباعية بدعم الذكاء الاصطناعي لتحصل على صورة مميزة وزوم خرافي كما يعمل بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 3 لتحصل على اداء قوي مع بطارية كبيرة 5000 ودعم القلم الـ S-Pen بداخل جسم الهاتف ليقدم تجربة استخدام لا مثيل لها.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra :-

لحسن الحظ يتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر لا مثيل له من قبل حيث وصل سعره إلى 45 ألف جنيه، في حين أنه عند مطلع إطلاقه كان يتخطى ال 60 ألف جنيه

مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra :-

* وأخيرا شاشة مسطحة تماما كما تقدم تجربة مميزة من ناحية الدقة والألوان كما هو معهود من سامسونج بالإضافة لدعمها للتردد الأعلى الـ 120Hz وتم تطوير السطوع ليكون أعلى مع طبقة حماية متطورة مقاومة للانعاكسات بشكل كبير ومقاومة بشكل أفضل للخدش .

* خامات رائدة جداً كما هو معتاد من سامسونج مع استخدام فريم من التيتانيوم مع مقاومة للماء IP68 .

* كاميرات ممتازة سواء في تصوير الصور أو الفيديوهات كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 8K بثبات عالي بالعدسة الرئيسية والعدسة الزوم الـ 5X , واداء الكاميرات أصبح واقعي بشكل كبير .

* دعم تصوير زوم حقيقي 2X و 3X و 5X و 10X من خلال العدسات والذكاء الاصطناعي ويصل ديجتال الي 100X .

* البطارية تصمد للعمل لفترة طويلة بفضل سعة البطارية الكبيرة .

* ستحصل على أقوى أداء بفضل معالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 3 .

* يأتي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ميزة Circle To Search With Google و الـ AI Edit لتعديل الصور المميز والـ Instant Slow Motion .

* تحديثات أندرويد لـ 7 أعوام .

* دعم كامل للقلم الـ S-Pen ويأتي بداخل الهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra .

* صوت ستريو عالي كالعادة .