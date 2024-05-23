6 يونيو.. النطق بالحكم على الأم المتهمة بقـ.تل طفلتيها التوأم بالغردقة

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر، جلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم على الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة، بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بإعدامها شنقا، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المستشفى العام بالغردقة بدخول طفلتين أربعة أعوام جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين من التحقيقات أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إلقاء القبض على الأم وعرضها على الجهات المختصة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على جثامين الطفلتين بالمشرحة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2019، دخلت مستشفى عام الغردقة سيدة تدعى “أ. م”، 32 عاما، تقيم بمدينة الغردقة، وتعمل بأحد الكافيهات في حالة وضع، وأنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين، وأنها حاولت إثبات الطفلتين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهما، ولكنها فشلت في ذلك لمدة 4 سنوات حتى ارتكبت جريمتها.

وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قد قرر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجهة إليها بالقتل العمد بعد أن كشفت التحقيقات كذب ادعائها بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.