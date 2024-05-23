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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فهد التركي: يجب تعزيز دور السياسة المالية من خلال إصلاحات النظام الضريبي

صدى البلد

   عقد اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للإجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية حول "تحسين الإستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية"، يشارك في اللقاء عدد من  الوزراء والمحافظين ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية يمثلون وزارات المالية والأقتصاد والمصارف المركزية إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية. كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات المالية الدولية.

    في هذا السياق، أشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إلى أهمية ورشة الطاولة المستديرة في الحوار حول سبل الوصول لرؤية شاملة بخصوص تحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة الصدمات، كذلك تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول تصميم السياسات المالية والنقدية وسياسات القطاع المالي اللازمة لبناء القدرة على الصمود في ظل بيئة إقتصادية مليئة بالتحديات. كما أكد على تعزيز دور السياسة المالية في دعم النمو الشامل والمستدام، من خلال إصلاحات النظام الضريبي المعززة للإنتاجية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات التنويع الاقتصادي.

التنويع الاقتصادي التحديات إصلاحات الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيس السياسة المالية السياسات الاقتصادية القطاع المالي المصارف المركزية صندوق النقد العربي

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