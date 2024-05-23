عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقبوا عن الذهب في البحر الأحمر.. محاكمة رؤساء شركات ومسئولين بالجنايات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الدائرة الأولى طلب حضور 26 متهما بشركات تعدين والتنقيب عن الذهب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديرا عاما وصاحب شركة تعدين وتنقيب بشخصهم الجلسة المقبلة للمحاكمة وذلك لقيامهم بحيازة مواد خطرة تتمثل في السيانيد المحظور تداوله والزئبق للتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر وتحديد 3 يونيو المقبل لحضور المتهمين.

 

وكانت نيابة القصير بالبحر الأحمر استمعت لشهادة الدكتور أبوالحجاج نصر الدين رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق رئيس اللجنة التي أعدت التقرير الفنى للقضية والدكتور تامر كمال رئيس محميات البحر الأحمر الذين أكدا ارتكاب المتهمين للمخالفات البيئية.

 

كانت نيابة البحر الأحمر انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر مع المتهمين لقيامهم بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن خام الذهب والمعادن وقدرت المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارا.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة والتى من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغيرخواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

 

كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد- والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما تضمن أمر الإحالة لـ 20 متهمًا منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما وجهت لـ 22 متهمًا منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.

 

كما تضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة تقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولار أمريكى كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل «علبة» والتى تبين أنها تقدر بنحو 41 مليونا و522 ألف جنيه.

 

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت تكليف إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولى محميات البحر الأحمر للمرافقة والإرشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية أرقام ١١ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٥٦و٥٧ و٦١ لسنة ٢٠١٨ بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠حصر أموال عامة عليا.

البحر الأحمر التنقيب عن الذهب المخالفات البيئية محكمة جنايات البحر الأحمر محميات البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

مصطفى حفني يفوز بأعلى الأصوات في انتخابات غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

طلاب «إعدادية البحر الأحمر» يختتمون الامتحانات بمادة العلوم.. اليوم

جزيرتا الجفتون وأبو منقار.. وجهتان سياحيتان خلابتان في البحر الأحمر

جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب ترامادول ولواصق أفيون مخدرة

انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. الخميس

رئيس مدينة رأس غارب يستعرض 12 طلبًا مقدمة من المواطنين للتوصل لحلها

حملة رش بالمبيدات لحماية كورنيش رأس غارب من الآفات والأفاعي

رئيس مدينة القصير يتفقد مشروع المدفن الصحي بالكيلو 15

ترشيحاتنا

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر 1-1 في الدوري

تركيا: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الاعتراف بفلسطين

الغيطاني قارئا والأمير خطيبا.. ننشر موضوع خطبة وصلاة الجمعة الثالثة من ذي القعدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-