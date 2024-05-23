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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات التطوير الشامل للريف المصري

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصري ..حياة كريمة "بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 


وقال عطية - في بيان اليوم الخميس - إنه قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة بتفقد 21 مشروعا بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، والتي يستفيد منها 30 ألف نسمة داخل 11 تابعا.


من جانبه أوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة ياسر عبد الشافي، أنه بناء على تعليمات المحافظ تم العمل على قدم وساق لتنفيذ وإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها. 


ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 21 مشروعا حيث تم الانتهاء من 13 مشروعا منها بنسبة 100% وتضم مشروعات المجمع الخدمي والزراعي، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وتنفيذ 4 كباري على الترع. 


وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ بتكثيف الجهود لاستكمال أعمال تغيير أرضية ميدان المحطة من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت، مع المطبات الصناعية لإلزام المركبات والسيارات بالتهدئة وتسهيل حركة المواطنين.


وأكد المحافظ أن تغيير الأرضية لإضفاء الشكل الجمالي بها، وذلك بدلاً من بلاطات البازلت والتي تم إعادة تدويرها واستغلالها بتركيبها في أرضيات الشوارع الجانبية والداخلية وسط المدينة. 


من جانبه أوضح المهندس أحمد الملواني مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه بناء على تعليمات المحافظ بتغيير بلاطات البازلت، وتنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت، وذلك بمسطح 8 آلاف متر، ويتخلل ذلك وضع اللمسات الجمالية من تركيب عدد من المطبات الصناعية والإشارات التوضيحية والفوسفورية، خاصة أمام 4 شوارع جانبية متقاطعة، مما سيسهم في التهدئة المطلوبة في الحركة أمام الميدان. 

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