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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الغربية تعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مشروع نادي السنطة

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالغربية

عُقد الاجتماع اليوم بمديريه الشباب والرياضه بالغربيه برئاسه يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبحضور الدكتور عبده أبو طالب، وكيل المديريه للرياضه وأعضاء اللجنه الاستثماريه بالمديريه،وممثلي شركة الإنتاج الحربي ،ولجنة تسيير أعمال نادي السنطة الرياضي .

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تناول الإجتماع تقديم تشاروات حول الإجراءات التنفيذية لطرح مشروع نادي السنطة الرياضي بنظام Bot ،وذلك مع أعضاء شركة الإنتاج الحربي، وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة للطرح الاستثمارى BOT ، حيث تطرقت التشاورات حول ما سيتم تنفيذة من حمامات سباحة ،منطقة ترفيهيه ،ملاعب بادل ،مول تجاري ،صالة جيم ،مركز طبي وقاعات أفراح.

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يأتي ذلك فى  إطار مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهوريةبنظام حق الانتفاع  BOT و حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية والتى تقام دون تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أي أعباء مالية.

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الجدير بالذكر إن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مراكز الشباب فى مختلف محافظات مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة لديها خطة طموح تشمل التوسع فى الطرح الاستثمارى بأنظمة مختلفة، لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.

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