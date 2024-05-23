كتائب القسام تقصف جنود الاحتلال في محور فلادلفيا بـ رفح |تفاصيل

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، عبر قناتها على تليجرام، إنها تستهدف أيضا 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" محيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأمس، أعلنت كتائب القسام استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح.

وأضافت كتائب القسام، أنها استهدفت أيضا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.