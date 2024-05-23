عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة .. هواوي مصر تشارك في إصدارات معلومات مجلس الوزراء

صدى البلد

  وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خطاب نوايا مع شركة "هواوي- مصر"، لتحديد أُطر التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز دمج جهود القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال استقبال  أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، / ما بن، مدير إدارة الشؤون العامة والاتصال بشركة "هواوي- مصر"، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  / شيانج ليانج مينج، نائب الرئيس للشؤون الحكومية العالمية في شركة "هواوي"، وعدد من قيادات الشركة.

وعلى هامش التوقيع، أشاد / أسامة الجوهري بأهمية الشراكة مع الجانب الصيني من خلال توقيع خطاب النوايا، والذي يتضمن التعاون في إجراء دراسات وبحوث مشتركة في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين، بجانب تبادل الزيارات لتعزيز الابتكار وثقافة المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء شركة "هواوي" في إصدارات المركز.

وأكد "الجوهري" أن المركز يعتزم توسيع مجالات التعاون مع الشركة الصينية، مشيرًا إلى أن التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشركة "هواوي - مصر" ليس مجرد تعاون قصير الأمد بل يهدف إلى تعزيز العمل المشترك على المدى الطويل، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين الجانبين، بما يسهم في تمكين الطرفين من تحقيق أهدافهما المشتركة نحو تشجيع الابتكار وإحداث التأثير المطلوب في العصر الرقمي.

وأشار "الجوهري"، إلى أهمية الشراكة بين المركز وشركة "هواوي" لما تتضمنه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية عديدة، بالإضافة إلى تأثيرها في تعزيز عملية التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، مضيفًا أن استخدام التقنيات والتكنولوجيا التي توفرها "هواوي" من شأنه تمكين المركز من تقديم أوراق سياسات تدعم عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ الحوكمة المبنية على البيانات.

بدوره، أكد / ما بن، حرص "هواوى - مصر" على المضي قدمًا في الشراكة مع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بعد إبرام ذلك التعاون الجديد مع تطلعه لمزيد من العمل المشترك، خاصة في ظل وجود خبرات طويلة لدى الطرفين تسهم في تنفيذ أطر خطاب النوايا المُوقّع.

وقال  / شيانج ليانج مينج، إن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي قادمان بقوة في العصر الرقمي، بما يشير إلى أهمية استغلال هذه الشراكة لتحقيق المزيد من التطور والابتكار، مضيفًا أن الشراكة مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء ليست سوى بداية للتعاون المشترك، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها المركز في دعم تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر 1-1 في الدوري

تركيا: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الاعتراف بفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-