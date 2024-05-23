محافظ شمال سيناء: مشروع تعزيز التكييف مع المناخ يهدف لحماية السواحل ودلتا النيل

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن مشروع تعزيز التكييف مع المناخ يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بهدف حماية السواحل ودلتا النيل من أثار التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع مستوي سطح البحر والظواهر الجوية وعمليات النحر.



وأوضح شوشة - خلال حضوره اليوم /الخميس/ ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر- أن المحافظة تمتلك سواحل بطول 200 كيلومتر.

وأشار إلى أن المحافظة من أولى المحافظات التي أعطت ملف التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا، موجهًا بتوحيد الجهود من أجل ملف تغير المناخ والحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.



وأضاف أن مشروع تعزيز التكييف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.



من جانبه..قال خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع الدكتور يسري الكومي، إن قيمة المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، تقدر بحوالي 34 مليون دولار.



وأضاف الكومي أن المشروع يشمل مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ويعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .. بجانب توفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بالمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.