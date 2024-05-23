ترحيب أردني عماني مشترك باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

رحب بيان أردني عماني مشترك، اليوم الخميس، بقرارات النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد بيان أردني عماني مشترك، ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قرارا يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وصدر بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الدولة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى الأردن تعزيزاً للعلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، واستجابة لدعوة كريمة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقام السلطان هيثم بن طارق ، سلطان عُمان،، بزيارة دولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية يومي الأربعاء والخميس الموافق 22 و 23 مايو/ أيار 2024م.